Mesut Bakkal; "Mağlubiyete takılırsak başarılı olamayız" - Son Dakika
Üye Girişi

Mesut Bakkal; "Mağlubiyete takılırsak başarılı olamayız"

16.08.2022 17:22
Mesut Bakkal; "Mağlubiyete takılırsak başarılı olamayız"

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan A. Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularından Eyüpspor maçını unutmalarını isteyerek oynanan oyundaki mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayan A. Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, oyuncularından Eyüpspor maçını unutmalarını isteyerek oynanan oyundaki mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

Spor Toto 1.Lig'in 2.haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan A. Denizlispor'da bu maçın hazırlıkları başladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde yapılan antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan teknik direktör Mesut Bakkal, Eyüpspor maçında ortaya konulan mücadeleden genel olarak memnun olduğunu belirterek, "Maç boyunca herkes elinden geleni yaptı. Bu yüzden hepinize teşekkür ederim. Mağlup olmak hiçbir şeyin sonu değil. Mağlubiyete takılırsak başarılı olamayız" dedi.

"BAŞINIZI ÖNE EĞECEK BİR DURUM YOK"

Bu maçı unutup Çaykur Rizespor maçına konsantre olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirmeleri gerektiğini oyuncularına hatırlatan Mesut Bakkal, "Eyüpspor maçını izleyerek doğru ve yanlış yaptıklarımızı görüp değerlendireceğiz. Hatalarımızı ve yanlışlarımızı tekrar etmemek için çalışacak, doğru yaptıklarımızın da üzerine koyacağız. Sahada kişiliğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bu konuda herkese büyük görev düşüyor. Ben mağlup olmaktan değil, mağlubiyetten ders çıkarılmamasından korkarım. Futbolda kazanmak kadar kaybetmek de normaldir. Başınızı öne eğecek bir durum yok. Bir maç kaybettik ama bunu telafi etmek de bizim elimizde" diye konuştu.

Yeşil siyahlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor maçında kadroda yer almayan Ömer Şişmanoğlu ve Erdal Akdari takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

YORUMLAR
500
A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti A. Denizlispor, Çaykur Rizespor'a gözünü dikti İbrahim Üzülmez: 'Uyum sorunumuz net olarak ortaya çıktı' İbrahim Üzülmez: 'Uyum sorunumuz net olarak ortaya çıktı'
Kaynak: İHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Rizespor, Eyüpspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Bakkal; 'Mağlubiyete takılırsak başarılı olamayız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:23:10. #1.11#
SON DAKİKA: Mesut Bakkal; "Mağlubiyete takılırsak başarılı olamayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement