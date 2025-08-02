Çaykur Rizespor, Modibo Sagnan'ı Kadrosuna Kattı

Çaykur Rizespor, Malili oyuncu Modibo Sagnan'nı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier'de forma giyen Modibo Sagnan'ı 1 yıllığına kiraladı. Montpellier ile anlaşmaya varmasının ardından deneyimli savunma oyuncusu Sagnan, Türkiye'ye gelerek sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan 26 yaşındaki oyuncunun sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. - RİZE