Çaykur Rizespor, Modibo Sagnan ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 27 yaşındaki Malili defans oyuncusu Modibo Sagnan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier'in deneyimli defans oyuncusu Modibo Sagnan ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Futbolcunun Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği aktarılan açıklamada, "Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcumuz, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Yeniden aramıza katılan Modibo Sagnan'a, 'hoş geldin' diyor, başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Sagnan, geçen sezon yeşil-mavili formayla çıktığı 23 resmi maçta 1 gol atmıştı.