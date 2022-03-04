Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak

04.03.2022 10:45
Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son maçında deplasmanda Galatasaray'a 4-2 kaybeden yeşil-mavililer, 27 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Baiano, sarı kart cezalısı Boldrin ve sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan kaleci Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Cemali Sertel ve Sabo'nun durumu sağlık kurulunun vereceği raporun ardından maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmasını yaptıktan sonra akşam saatlerinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kampa girecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak - Son Dakika


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