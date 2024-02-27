Spor

- Çaykur Rizespor taraftarla moral buldu

RİZE - Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, taraftarlarının antrenman sonrasında ziyaretiyle moral topladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de aldığı 10 galibiyet 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 8'inci sırada yer alıyor. Yeşil-mavili ekip son olarak ligin 22. haftasında Trabzonspor'u yenerek galibiyet yaşamıştı. Sonrasında kendi sahasında ve deplasmanda galibiyet sevinci yaşamayan Rizespor, ligin 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı için hazırlanıyor. Çaykur Rizesporlu taraftarlarda takımına moral vermek için Mehmet Cengiz Tesisleri'ne gitti. Sloganlarla beraber antrenman sonrasında takımla bir araya geldiler. Taraftarlar teknik direktör İlhan Palut ile konuşarak gelecek sezonda beraber olmak islediklerini ifade ettiler.

Hakan Kaya: "Rizespor'umuza sahip çıkalım"

Takıma moral vermek için tesislerde toplandıklarını belirten Hakan Kaya, "Buraya geliş amacımız elimizdeki kadroya, teknik heyete moral vermek. Elimizde olanı canlandırmak. Transfer dönemi bitti. Transfer dönemiyle ilgili eleştirileri kapatıp elimizdekini canlandırmak. Birkaç hafta önce puan alabilseydik 3'üncü olabilecekken talihsizlik yaşadık. Bu süreci atlatacağımıza eminim. Bunu hep beraber başaracağız. Rize'deki herkesi bu takıma destek olmaya, köstek olmak yerine destek olmaya davet ediyorum. Biz hep beraber başarıyı getireceğiz. Eleştiri kolay ama bu takıma sahip çıkmak daha kolaydır. Rizespor'umuza sahip çıkalım. Yeni nesile de Rizespor sevgisini aşılayalım. 5-10 sene sonra bu tribünler dolsun" ifadelerini kullandı.

İshak Uzunsakal: "Biz sonuna kadar hocamıza ve takımımıza güveniyoruz"

Takımın kötü günler geçirebileceğini fakat her zaman birlikte olacaklarını ifade eden İshak Uzunsakal, "Bugün buraya takımımıza ve hocamıza moral vermek adına geldik. Kötü sonuçlar alınabilir. Biz sonuna kadar hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Allah'ın izniyle de kurtaracağız. Oyuncularımız, teknik heyetimiz ve yönetimimize inanıyoruz. İlk yarıda başardılar. Böyle kötü sonuçlar almış olabiliriz. Toparlayacağımıza inanıyoruz. Hafta sonu bütün taraftarları şehrine sahip çıkmaya ve kenetlen Rize diyoruz. Komple şehir olarak kenetlenirsek bu işleri aşarız" şeklinde konuştu.