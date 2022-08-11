Bülent Korkmaz: Bu ligde üst seviye bir mücadele var - Son Dakika
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Bülent Korkmaz: Bu ligde üst seviye bir mücadele var

11.08.2022 18:23
Bülent Korkmaz: Bu ligde üst seviye bir mücadele var

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu ligde üst seviye bir mücadele var. Her rakibe bu mücadeleyi göstermemiz lazım. Bu mücadeleyi gösteremezseniz bu ligde istediğiniz hedefe ulaşamazsınız" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Bu ligde üst seviye bir mücadele var. Her rakibe bu mücadeleyi göstermemiz lazım. Bu mücadeleyi gösteremezseniz bu ligde istediğiniz hedefe ulaşamazsınız" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'in ilk haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde teknik direktör Bülent Korkmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başlayacağı için heyecanlı olduklarını ifade eden Bülent Korkmaz, "Bir amacımız hedefimiz var. Bunun için de 23 Haziran'dan beri çalışıyoruz. Yeni transferler geldi. Geçen sezondan kalan oyuncularla beraber çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Hem fiziksel olarak hem taktiksel olarak iyi çalıştık. Bunun meyvesini de maçlarda alacağız. Hedefe ulaşmak için de bu maçları kazanmamız gerekir. Yaptığımız transferlerde bir bölgede eksiğimiz var. İnşallah o transferde bu hafta gecikmeden gelir. Üzerinde çok durduğumuz için biraz gecikti, maalesef olmadı. İnşallah bu hafta olur. Hem yaptığınız transferleri tamamlamış oluruz hem de lige iyi bir şekilde girmiş oluruz. Bu ligde üst seviye bir mücadele var. Her rakibe bu mücadeleyi göstermemiz lazım. Bu mücadeleyi gösteremezseniz bu ligde istediğiniz hedefe ulaşamazsınız. Bunu yapacağız, ondan sonra sistem, taktik, teknik, yetenek gelecek" diye konuştu."BİR TAKIM İÇİN OLMAZSA OLMAZ TARAFTARDIR"

Taraftardan destek beklediklerini söyleyen Korkmaz, "Bir takım için olmazsa olmaz taraftardır. Bir hedefimiz var. O hedefe de taraftarsız ulaşamayız. İnşallah onlar da cumartesi günü stadyumu doldururlar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Bülent Korkmaz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: Bu ligde üst seviye bir mücadele var - Son Dakika

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