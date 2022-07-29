Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Her şey iyi gidiyor - Son Dakika
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Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Her şey iyi gidiyor

29.07.2022 15:11
Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Her şey iyi gidiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Her şey iyi gidiyor, eksik transferi de yaparsak en azından lig başlamadan transferi bitirmiş oluruz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Her şey iyi gidiyor, eksik transferi de yaparsak en azından lig başlamadan transferi bitirmiş oluruz" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum Kampı'nın ardından Rize'ye dönerek yeni sezon hazırlıklarına burada sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde antrenman öncesi yeşil-mavili kulübün teknik direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu. Korkmaz Emrecan ve Srdan Grahovac'ı aldıklarını söyleyerek, "İstediğimiz oyunculardı. Şimdi iki mevki için oyuncu bakıyoruz. İki mevki de önemli. Gerçekten herkes çalışıyor o mevkilere doğru oyuncuyu seçebilmek, doğru hamle yapabilmek için. O iki mevkiyi de tamamladıktan sonra transferi tamamlamış olacağız, bekleyeceğiz. Oyuncular çok iyi çalışıyor, çok memnunum oyunculardan. Bugün idmandan sonra akşam Giresun'a gideceğiz yarın da Giresun'a hazırlık maçımız var. Sonra geleceğiz Rize'de devam edeceğiz ondan sonra iki tane daha hazırlık maçlarımız var" diye konuştu.'SANTRFOR MEVKİİNE OYUNCU İSTİYORUM'

Her şeyin iyi gittiğini söyleyen Korkmaz, "Eksik transferi de yaparsak en azından lig başlamadan transferi bitirmiş oluruz. Santrfor mevkiine oyuncu istiyorum. Bir aydır yöneticilerimizle beraber bu mevki üzerine çok çalışıyoruz. Bazen oyuncudan, bazen menajerinden, bazen kulübünden hala görüştüğümüz oyuncular var. Hala iletişim halinde olduğumuz oyuncular var. Tabii bu iş kolay olmuyor gerçekten. O mevki çok önemli mevki. Dolayısıyla çok detaylı davranıyoruz. Yani birçok oyuncu ile görüşüldü, olmadı. Evet bu mevkide daha önceden biz programlamıştık geç kalındı ama yani yapacakta bir şey yok doğru hamleyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz hamle o mevkide olur. Yani Mahsun, Eren ve Güvenç'le en azından buranın oyuncusu gidip bir kulüpte oynamalarında fayda olduğunu söyledim. Oyuncuların yüzüne söyledim çünkü nihayetinde burada oynayamayacaklar, çok az süre alacaklar. Oynayarak kendini geliştirebilirler dolayısıyla onlarla da onlar da kulüp bakıyor" ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı Çaykur Rizespor, iki günlük iznin ardından antrenmanlara başladı
Kaynak: DHA

Bülent Korkmaz, Rizespor, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Her şey iyi gidiyor - Son Dakika

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