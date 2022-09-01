Bülent Korkmaz: "Hedefe gitmek için kazanmamız gerek" - Son Dakika
Üye Girişi

Bülent Korkmaz: "Hedefe gitmek için kazanmamız gerek"

01.09.2022 19:16
Bülent Korkmaz: "Hedefe gitmek için kazanmamız gerek"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmak istiyoruz.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmak istiyoruz. Hedefe gitmek için kazanmamız gerekir" dedi.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, "2 haftada 2 puan aldık ama ben şunu gördüm, şehirle ilgili panik havası var. Bu panik hata yaptırır, yanlış yaptırır. Dolayısıyla sakin olacağız Sabredeceğiz ve çok çalışacağız. Sonunda istediğimizi elde edeceğiz. Sabretmek biraz insanları yorar acı verir ama sonunda o mutluluğa erişirsiniz. Biz analiz ettiğimizde özellikle üçüncü bölgede final paslarında tercihler yanlış. Oraya kadar gelebiliyoruz. Rakiplerimizden daha fazla koşuyoruz, topa hakimiyetimiz daha fazla, rakiplerimizden az pozisyon veriyoruz ama onlardan daha fazla pozisyon görüyoruz. Yeni oluşan bir takım. Ben buraya geldiğimde istediğim ilk şey transferlerin sezona başlarken yüzde 70 -80'i ya da bitmesiydi. Zamana ihtiyaç var ama iyi olacak. Antrenmanlar iyi gidiyor. Çok güzel bir ortam var, daha iyi olacağını düşünüyorum.

Genç, coşkulu, heyecanlı, istekli bir takıma karşı oynayacağız. Aynı coşkuyu, isteği, arzuyu bizim de onlara karşı göstermemiz, karşılık vermemiz lazım. Kazanmak istiyoruz. Hedefe gitmek için kazanmamız gerek. Karşımızda dinamik, genç bir takım var, dolayısıyla mücadelesinin üst seviyede olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - RİZE

YORUMLAR
500
Karadeniz'de tekneler kasa kasa balıkla döndü Karadeniz'de tekneler kasa kasa balıkla döndü Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı (2) Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda olduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu yaptı (2)
Kaynak: İHA

Bülent Korkmaz, Karadeniz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bülent Korkmaz: 'Hedefe gitmek için kazanmamız gerek' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
17:15 Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in gol kralı olan Umut Bozok Trabzonspor'a transfer oldu
17:14 Bülent Arınç suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları sonrası AK Parti'yi eleştirdi: Yasa dışı işlere karışan adalete teslim edilmeli
17:01 Av yasağı sona erdi, "Vira Bismillah" diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu!
16:47 Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
16:41 Manchester City, Borussia Dortmund'un stoperi Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı
16:42 Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 19:16:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bülent Korkmaz: "Hedefe gitmek için kazanmamız gerek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement