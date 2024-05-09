Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, çay bahçesine girerek çay topladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, çay bahçesine girerek çay topladı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, çay bahçesine girerek çay topladı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile birlikte çay bahçesine girerek çay topladı. Palut, Rize'de içtiği çayın başka yerlerde içtiğinden daha keyifli olduğunu belirtti. Ayrıca, Rizespor'un gelecek sezon adına hazırlıklarını yapıyorlar ve pozitif duygularla görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

09.05.2024 16:06
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, çay bahçesine girerek çay topladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2024 yılı yaş çay sezonu 4 Mayıs Cumartesi günü açıldı ve yaklaşık 200 bin üretici hasatlarını gerçekleştirmeye başladı. Bugün de Çaykur Rizespor'un başarılı teknik direktörü İlhan Palut ve Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ziraat Çay Bahçesi'ne girdi. İlhan Palut, ilk kez eline aldığı çay makasıyla hasat gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, Rize'de içtiği çayı başka yerde içemediğini söyledi

"Rize'de çay içmeye alıştığımız zaman başka yerlerde çay içmek pek keyif vermiyor"

Rize'de çay içme alışkanlığı kazanıldığında başka yerde çay içmenin fazla keyif vermediğine vurgu yapan Çaykur Rizespor Teknik direktörü İlhan Palut, "2024 yılı yaş çay sezonun başlangıcında burada olmak benim için önemli ve keyifliydi. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Çayın ülkemize girişinin 100. yılı dolayısıyla anlamlı bir gün. Neredeyse 8 aydır buradayım. Çayın Rize şehri için ne demek olduğunu biz de anladık. İnşallah bereketli bir yıl olur. Hem çalışanlar için hem de üreticiler için inşallah güzel bir sezon olur. Gerçekten son derece doğal, dünyada üstüne kar yağan tek çay, katkısız, içimi keyifli oluyor. Rize'de çay içmeye alıştığımız zaman başka yerlerde çay içmek pek keyif vermiyor. Rize'nin gerçekten son derece içimi güzel bir çay var. Yeşilliklerin arasında her şeyden önce çok keyifli ve insanın stresini alan bir yer. Malum herkesin işi kendince stresli. Dışarıdan gördüğüm çay toplama bana daha zor ve karmaşık geliyordu ama içine girdiğimiz zaman yapılabilir ve pratik bir iş olduğunu gördüm. Güzel bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

"Genel anlamda güzel bir sezon geçirdik"

Rizespor'la sezonu iyi geçirdiklerini de dile getiren Palut, "Genel anlamda güzel bir sezon geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Özellikle son 2 maçtaki son dakikalarda yediğimiz goller bizi üzdü. Tabii ki avantajı rakiplerimize verdik. İddiamız devam ediyor. Futbol bütün sonuçların olabileceği bir oyun. Bunun dışında iyi performansların sergilendiği bir sezonu sonuç ne olursa olsun yine iyi oyunlar ve sonuçlarla bitirmeye çalışacağız. Aynı ciddiyetle maçlara çıkacağız. 3 maç var ve bunlar da çok önemli. Şu anda Pendik maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Oradan güzel bir oyun ve skorla ayrılacağız" şeklinde konuştu.

"Rizespor'un gelecek sezon adına hazırlıklarını yapıyoruz"

Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon da Rizespor'da kalabileceğine dair pozitif olduğunu belirterek, "Pozitif duygular içerisindeyim. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rizespor'un gelecek sezon adına hazırlıklarını yapıyoruz. Bu görüşmelerin ayrıntıları var. Şu anda ben ve ekibim, yönetim ve gördüğüm kadarıyla camia buna pozitif bakıyor. Pozitif duygularla bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Hayırlısı olsun diyoruz. Belli noktalarda pozitif veya negatif konuşmak doğru değil" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, çay bahçesine girerek çay topladı - Son Dakika

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