Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son iki haftada kaybeden iki takımın mutlak kazanması gereken bir maça çıktığını belirtti.

Karşılaşmaya tutuk başladıklarına değinen Palut, "İlk 10 dakika sonrası yavaş yavaş oyuna ısınan bir Rizespor vardı. Trabzonspor eksikti ama sahada yine kalite olarak skoru değiştirebilecek oyunculara sahipti Çok iyi savunma yapmamız, çok kompakt oynamamız, çok dikkatli olmamız gerekiyordu. Rakibi mümkün olduğunca önde karşılamamız gerekiyordu. Bunun yanında çok fazla uzun toplarla geleceğini bekliyorduk. Özellikle Uğurcan'dan gelen topları iyi karşılayıp dönen toplar için mücadele etmemiz gerekiyordu. Savunma kısmında genelde başarılıydık. Rabbimize çok pozisyon vermedik." diye konuştu.

Maç içinde tempoyu arttırmak istediklerinin altını çizen Palut, "Trabzonspor topun arkasına geçtiği zaman pozisyon bilgisi yüksek oyuncularına sahip. Çok hata yapmıyorlar ama tempo yükseldiği zaman zor durumda kalabiliyorlardı. Yüksek tempoyla maçı değerlendirmek istedik ve bir çok defa rakip üçüncü bölgesine girdik. Pozisyonlarla destekleye bildik ve sonuç olarak maçı kazandık. Maçın geneline baktığımız zaman Rizespor'un bir adım daha iyi futbol oynadığını gözlemledim ve buna karşılık güzel bir galibiyet aldık. Takımımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde puanların birbirine yakın olduğuna değinen Palut, şöyle devam etti:

"Sezon başı kurulan takımımıza yola çıkış hedeflerimize baktığınız zaman çok şükür iyi bir durumdayız. Bunu sürdürmek istiyoruz ama bunu bir sıralama noktasına hapsetmek ben istemiyorum. Hala 'Ligde ne kadar çok puan alır, hanemize ne kadar çok puan yazdırırsak o kadar sezon sonuna doğru avantajlı oluruz.' noktasında değerlendiriyorum. Ligde en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

Maçın hakemi Ümit Öztürk ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve hakem seminerlerine kendilerinin de katılmak istediğini vurgulayan İlhan Palut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de seminerlere gitsek iyi olacak. Bunu gerçekten bizim de bilmemiz lazım. 'Hangi pozisyon nedir?' bizde bilelim. 'Hangisi el, hangisi penaltı, hangisi değil? Hangisi ofsayt?' Artık yıllarımızı futbola bağlamış, geçirmiş insanlar olarak 'Ofsayt mı değil mi?' Biz kararsız kaldık. Artık biz standart arıyoruz. Herkes için bir standart arıyoruz. Türk futbolunda hakemler doğru karar verir. 'Penaltıdır değildir, ofsayt değildir, işte fauldür değildir, sarıdır, kırmızı kart.' Hiç tartışmıyorum ama sahadaki oyunu oynatma, sahada zaman çalmaya, çalışan oyuncuyu tespit etme, kendini bilerek yere bırakıp oyunu durdurmaya çalışan oyuncuyu tespit etme, buna izin vermemeli."

Kendilerinin sütten çıkmış ak kaşık olmadığını savunan Palut, şunları söyledi:

"Biz zaman çalmıyor muyuz? Ben görmüyor muyum? Biz öndeyken biz de autları biraz geç kullanıyoruz, 30 saniye, 40 saniye bunların hepsini görüyorum. Bunlara izin verilmemesi lazım. Analiz maç seyrediyorum. Faul oluyor, frikik. Bir takım 2 dakikaya baraj kuruyor. Şu oyunu oynatalım. Hep beraber hakem oynatsın biz de oynayalım. Kim kazanırsa da kazansın. Ne yapalım en büyük sorunumuz oyunun oynanmaması. Şimdi yüze gelen müdahaleler çıktı. Karnına gelen yüzünü tutup maçta 1,5 dakika yatıyor. Bunlara izin vermeyelim. Ben de bundan rahatsızım. Hep birlikte suçluyuz. Bunları çözmemiz gerekiyor."

İlhan Palut, transfer için çalışmaların devam ettiğini, iyi giden takımın içerisine katılacak oyuncuların takıma güç katacak oyuncular olması için dikkatli davrandıklarını sözlerine ekledi.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her iki takımın da kazanma odaklı oynadığını, atanın kazandığı bir maç olduğunu kaydetti.

Avcı, bu yıl ligin çıkış yapan takımlarından birinin Çaykur Rizespor olduğunu belirtti.

Her iki takımın 3-4 gol pozisyonu yakaladığını kaydeden Avcı, "Dengede giden, ortada bir oyun ve atanın kazanacağı bir maç. Rizespor attığı golle kazandı. Oyun olarak ve skor olarak değerlendirecek olursak onları tebrik ediyoruz. Bu sene iyi bir çıkış yaptılar ve devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor olarak son iki haftadır kaybettiklerinin altını çizen Avcı, "İçeride Galatasaray bugün ise Rizespor. Trabzonspor tarihi, lig kupalarıyla şampiyonluk kupalarıyla, süper kupalarla, Türkiye kupalarıyla doludur. Trabzonspor tarihindeki bu kupalara erişmek kolay değildir. Onun için inişler çıkışlar futbolda her takımın olduğu gibi Trabzonspor'un da olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta iki tane oyuncu değişikliği yapabildiklerinin altını çizen Avcı, şunları belirtti:

"Bunların iki tanesi de sakatlıktan kaynaklanan değişiklik. Hüseyin'e geçmiş olsun. Futbolda ciddi sakatlıklardan birini yaşadı, 'aşıl tendonu koptu.' bilgisi var. Taraftar, biz kulübeler, sağlık ekipleri, içerdeki oyuncu bazen sakatlandığı zaman buna inanın. Yani 20. dakika oyuncu sakat numarası yapmaz. Hüseyin için çok üzüntülüyüm. Maç kazanılır kaybedilir, kupalar kazanılır ama sporcu sağlığı bu anlamda son derece önemlidir. Bu konuyla ilgili son derece üzgünüz."

Genel olarak büyük takımların zaman zaman yaşadığı bir süreci yaşadıklarına dikkati çeken Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçiş dönemi sancılı olur. Biz bu geçiş dönemini biraz bu anlamda sancılı yaşıyoruz. Şu anda Trabzonspor ligin üçüncüsü. Afrika Kupası, sakatlar, ayrılanlar ve arada duran 'Bizde mi olacak başka yere mi gidecek?' yani. Oyuncu grubumuzun, bundan bir ay evvel yoğun maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan 7 banko oyuncu, net oyuncu bugün itibarıyla bizde değil. Bunlar bu işin içinde var. Organizasyonun bozulduğu bir dönemi, inişleri çıkışları yaşıyoruz. Bugün rakiplerin kaybettiğini düşünürsek gene de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var. Bu süreçteki bizim en fazla ihtiyacımız olan Afrika Kupası oyuncuları, sakatların iyileşmesi, belki yapacağımız takıma katacağımız oyuncuların transferleri olabilirse ve en önemlisi bence Trabzonspor tarihinin en önemli şeyi Trabzonspor taraftarıdır. Bu süreçte geçiş döneminde bize ve takımına sonuna kadar destek olduğunda üçüncülük çok önemli bir hedeftir."

Kasımpaşa ile zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün üç tane oyuncu altyapıdan çağırdım. Kadronun içinde üç tane genç kaleci var. Yani 20 kişiyi bu şekilde yapabildik. Sahadaki oyuncularımız bugün oyunun içinde olduklarını, sonuna kadar kazanmak için uğraştıklarını gösterdi. Futbol ufak detaylar oyunudur. Detaylarda kaybettiğimizi görüyoruz, rakibi tebrik ediyoruz. Bir an evvel yarından itibaren en iyi şekilde pazartesiye hazırlanmaya çalışacağız. Üstüne bastırarak söylüyorum, taraftarımızın bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var."