Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün
Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Muhammet Taha Şahin, Hadziahmetovic, Olawoyin (Dk. 90+4 Seyfettin Anıl Yaşar), Akintola (Dk. 90+4 Emrecan Bulut), Ghezzal (Dk. 90+4 Eray Korkmaz), Varesanovic (Dk. 69 Buljubasic), Sowe (Dk. 90 Jurecka)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil (Dk. 79 Muhammed Cham), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 59 Cihan Çanak), Visca (Dk. 85 Umut Bozok), Enis Destan (Dk. 59 Draguş), Banza
Goller: Dk. 23 Visca (Trabzonspor), 45+10 Hadziahmetovic, Dk. 72 Akintola, Dk. 81 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.44 Varesanovic, 45+10 Mosci (Çaykur Rizespor), Dk. 45 Enis Destan, Dk. 84 Okay Yokuşlu, Dk. 86 Malheiro (Trabzonspor)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 yendi.
65. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin sağından az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada Çaykur Rizespor 2-1 öne geçti. Olawoyin'in şutunda Trabzonspor defasından dönen topla buluşan Akintola'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
81. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Taha Şahin'in ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Olawoyin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.
Çaykur Rizespor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
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