Çaykur Rizespor\'un Samsunspor Maçı Hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kar yağışı altında teknik direktör İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve dar alandaki çalışmalarla sona erdi.
Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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