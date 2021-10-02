Çaykur Rizespor, yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak

Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Monzango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin Pehlivan 'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Bilgisayar korsanlarının en az 6 bin müşteriden kripto para çaldığı ortaya çıktı

İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi