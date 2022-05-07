Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

07.05.2022 16:41

- Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı ÖK Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Malatya'da tamamladı.

- Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

RİZE - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynayacağı ÖK Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Malatya'da tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 36. haftasında deplasmanda ÖK Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 8 Mayıs Pazar günü saat 16: 00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Yeni Malatyaspor'un tesislerinde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 orta oyunu ile devam ederken çift kale maç ile son buldu.

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı
Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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