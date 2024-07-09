Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya\'ya gitti

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci aşaması için Slovenya'ya gitti. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki ekip, Slovenya'da çift antrenmanlarla çalışmalara başladı. Rizespor, 18 Temmuz'a kadar Slovenya'da kamp yapacak ve ardından Kranjska Gora'ya geçecek. 10 günlük kampın ardından takım, 28 Temmuz'da Rize'ye dönecek.

09.07.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Slovenya'ya gitti.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci aşamasına Slovenya'nın Maribor kenti Pohorje'da başladı. Yeşil-Mavili ekip teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ilk gün çalışmasına çift antrenmanla başladı. 18 Temmuz'a kadar Slovenya'da hazırlıklarına devem edecek olan Rize ekibi, yine Slovenya'nın bir şehri olan Kranjska Gora'ya gidecek. Orada da 10 günlük bir kamp yapacak olan Rizespor, 28 Temmuz'da Rize'ye dönecek. Yeşil-mavili ekip yurt dışında en son kampını 2018-2019 sezonunda teknik direktör İbrahim Üzülmez ile birlikte yapmıştı. - RİZE

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, İlhan Palut, Slovenya, Rizespor, Rize, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 18:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement