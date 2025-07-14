Çaykur Rizespor, Yeni Sezon İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta günü çift antrenmanla geçirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sabah saatlerinde denge ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda çift kale maçla son buldu.

Yeşil-mavililer, günün ikinci antrenmanında ise kaldıkları otelin spor salonunda kuvvet çalışması yaptı.

Yarın tek antrenmanla çalışmalarını sürdürecek olan Çaykur Rizespor, 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak.