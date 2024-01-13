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Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor Mücadelesi İlk Yarıda Golsüz Sonuçlandı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor Mücadelesi İlk Yarıda Golsüz Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. Gaich'in şutu, Cisse'nin kafa vuruşu ve Akintola'nın vuruşu sonuçsuz kalırken, mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor Mücadelesi İlk Yarıda Golsüz Sonuçlandı
13.01.2024 - 19:57,  Güncelleme: 19:58
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Olawoyin, Shelvey, Benhur Keser, Minchev, Gaich

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Abdurrahim Dursun, Emre Akbaba

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor mücadelesinin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

13. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza yayı dışından sert şutunda, zeminden sekerek yavaşlayan topu kaleci Magomedaliev kontrol etti.

25. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına yüksek pasına hareketlenen Akintola'nın diziyle kontrol edip vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

37. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in boş pozisyonda kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

Kaynak: AA
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