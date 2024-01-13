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Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maçta Mocsi'nin golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor\'u 1-0 Yendi
13.01.2024 - 21:13,
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala (Dk. 90+1 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin, Shelvey (Dk. 83 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 74 Eray Korkmaz), Minchev (Dk. 74 Zeqiri), Gaich

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Yusuf Barasi), Michut (Dk. 46 Manev), Stambouli (Dk. 79 Nani), Akintola, Abdurrahim Dursun (Dk. 87 İzzet Çelik), Emre Akbaba

Gol: Dk. 54 Mocsi (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 73 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

46. dakikada sağ taraftan kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Olawoyin'in çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliev topu tokatlayarak kornere çeldi.

54. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Minchev'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in çeldiği top, altıpas içerisinde Mocsi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

81. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Shelvey'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Magomedaliev soluna yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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