Çaykur Rizespor, Yunan oyuncu Giannis Papanikolaou'u transfer etti

Çaykur Rizespor, 25 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou'u 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni transferini duyurdu. Rize ekibi, Polonya'nın Rakow Czstochowa takımından Giannis Papanikolaou'u 3 yıllığına kadrosuna kattı. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini yeşil-mavi renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Çaykur Rizespor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Giannis Papanikolaou'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE
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