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Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda elendiklerini söyledi. Palut, maçın ilk yarısında rakiplerinin daha istekli olduğunu ve hücumsal anlamda geride kaldıklarını belirtti. İkinci yarıda dengeyi kurduklarını ancak penaltılarla mağlup olduklarını ifade etti. Palut, Ankaragücü takımını tebrik ederken, ligdeki mücadeleye odaklanacaklarını söyledi.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası\'nda elendi
16.01.2024 - 22:22,
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kupada ilerlemek istiyorduk, isterdik ama maalesef başaramadık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Maçın ilk yarısına baktığımız zaman gerçekten Ankaragücü bizden daha istekliydi. Bizim yarı sahamızda daha çok göründüler. Hücumsal anlamda özellikle daha zorlayıcılarda bize göre. Evet belki birinci yarı mücadele edebildik ama hücumsal aksiyonlarda geride kaldık. İkinci yarı daha dengeli bir oyun vardı. Oyunda dengeyi kurmuştuk ama bir kornerin devamından bir karambol gölü bir sıfır, ondan sonra özetle bir sıfırdan sonra biz oyuna hükmettik. Güzel bir golle güzel bir dakikada beraberliğe yakaladık. Ankaragücü ile bu arada maçı bir sıfırla tamamlama adına değişiklikler yapmıştı ve artık ondan sonra oyunun bize özellikle ofansif manada daha yakın olduğu bir periyot vardı ki, uzatmalar da buna dahildi uzatmalara gitmesi muhtemel bir oyundu ve bir penaltı golü iki bir ondan sonra da tüm riskleri almışken bir penaltı daha ve bugün kaybettik. Kupada ilerlemek istiyorduk, isterdik ama maalesef başaramadık. Ankaragücü takımını tebrik ediyorum. Biz de artık lig yarışında devam edeceğiz. Alanyaspor deplasmanı için hazırlanmaya başlayacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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