Çaykur Rizesporlu David Akintola, Kasımpaşa maçında sarı kart gördü - Son Dakika
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Çaykur Rizesporlu David Akintola, Kasımpaşa maçında sarı kart gördü

Çaykur Rizesporlu David Akintola, Kasımpaşa maçında sarı kart gördü

Çaykur Rizesporlu oyuncu David Akintola, Kasımpaşa maçının 72. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Akintola, ligin 38. haftasında Hatayspor ile oynanacak maçta yer alamayacak.

18.05.2024 20:59
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Çaykur Rizesporlu oyuncu David Akintola, Kasımpaşa maçının 72. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın 72. dakikada Çaykur Rizesporlu David Akintola, Ben Quanes ile girdiği ikili mücadelede Quanes yerde kaldı. Faul gerekçesiyle maçı durduran hakem Burak Pakkan sarı kartına başvurunca sınırda olan David Akintola cezalı duruma düştü. Akintola Çaykur Rizespor'un ligin 38. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçta yer alamayacak. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu David Akintola, Kasımpaşa maçında sarı kart gördü - Son Dakika

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