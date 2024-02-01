Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu: İçeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız

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Çaykur Rizespor'un başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu, "Ne olursa olsun içeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Şu an iyiyiz, toparladık"

Konyaspor maçına hazırlandıklarını ifade eden Emirhan Topçu, "Ben senelerdir buradayım. Neredeyse 7. senem oluyor. Ben ilk defa bu kadar genç olup ilk defa da bu kadar çalıştığını gördüm. Burada kesinlikle hoca etkisi var. Takımda da herkes birbiriyle yaşları eşit ve yakın olduğundan herkes forma şansını istiyor. Herkese forma şansı geliyor. Bu yüzden bir çekişme, bir rekabet olduğu için herkes ayakta da durabiliyor. Bu yoğun tempoyu atlattık. Bir aylık yoğun bir tempo vardı. Gerçekten yorucu bir tempoydu. Çünkü neredeyse 25 günde 7 maç oynadık. Şu an bu maçtan sonra haftada bir maçlarına döneceğiz. Şu an iyiyiz, toparladık. Konyaspor maçına hazırız" ifadelerini kullandı.

"Ne olursa olsun içeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız"

İç sahada ve deplasmanda oynanacak olan her maça 3 puan almak için çıkacaklarını belirten Topçu, "Alanyaspor maçını kaybetme sebebi hakemler olabilir. Karagümrük maçının kaybetme sebebi hakem değil bizim oyunumuzdu. Maç berabere bitseydi verilen kararlar bize maçı kaybettirebilirdi. Bence istediğimizi veremedik. Bu saatten sonra bir çıkış yapmamız lazım. İçeride ben gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. İçeri gelen rakiplerin gerçekten bizden korktuğunu düşünüyorum. Konyaspor da aynı şekilde zor bir takım. Puanlara ihtiyacı var. Bizim hedefimiz, hedeflerimiz daha büyük. Bizim daha çok ihtiyacımız var. Bu yüzden biz ne olursa olsun içeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Milli takıma gitmeyi ve Rizespor'dan sonra direkt Avrupa'ya gitmeyi istiyorum"

Kendi hedeflerinden de bahseden Emirhan Topçu, "Genel olarak benim iki tane hedefim var. İlki gerçekten milli takıma gitmek. Çok fazla istiyorum milli takıma gitmeyi. İkinci olarak Rizespor'dan sonra direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum. Şu an gerçekten hedefimiz ve hedeflerimiz dediğim olaya daha çok konsantreyim" şeklinde konuştu. - RİZE