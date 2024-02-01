 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu: İçeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu: İçeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız

Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu: İçeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Konyaspor maçına hazır olduklarını ve her maça 3 puan için çıkacaklarını belirtti. Topçu ayrıca milli takıma gitmeyi ve Rizespor'dan sonra direkt Avrupa'ya gitmeyi hedeflediğini söyledi.

01.02.2024 13:00
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor'un başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu, "Ne olursa olsun içeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 3 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Şu an iyiyiz, toparladık"

Konyaspor maçına hazırlandıklarını ifade eden Emirhan Topçu, "Ben senelerdir buradayım. Neredeyse 7. senem oluyor. Ben ilk defa bu kadar genç olup ilk defa da bu kadar çalıştığını gördüm. Burada kesinlikle hoca etkisi var. Takımda da herkes birbiriyle yaşları eşit ve yakın olduğundan herkes forma şansını istiyor. Herkese forma şansı geliyor. Bu yüzden bir çekişme, bir rekabet olduğu için herkes ayakta da durabiliyor. Bu yoğun tempoyu atlattık. Bir aylık yoğun bir tempo vardı. Gerçekten yorucu bir tempoydu. Çünkü neredeyse 25 günde 7 maç oynadık. Şu an bu maçtan sonra haftada bir maçlarına döneceğiz. Şu an iyiyiz, toparladık. Konyaspor maçına hazırız" ifadelerini kullandı.

"Ne olursa olsun içeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız"

İç sahada ve deplasmanda oynanacak olan her maça 3 puan almak için çıkacaklarını belirten Topçu, "Alanyaspor maçını kaybetme sebebi hakemler olabilir. Karagümrük maçının kaybetme sebebi hakem değil bizim oyunumuzdu. Maç berabere bitseydi verilen kararlar bize maçı kaybettirebilirdi. Bence istediğimizi veremedik. Bu saatten sonra bir çıkış yapmamız lazım. İçeride ben gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. İçeri gelen rakiplerin gerçekten bizden korktuğunu düşünüyorum. Konyaspor da aynı şekilde zor bir takım. Puanlara ihtiyacı var. Bizim hedefimiz, hedeflerimiz daha büyük. Bizim daha çok ihtiyacımız var. Bu yüzden biz ne olursa olsun içeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Milli takıma gitmeyi ve Rizespor'dan sonra direkt Avrupa'ya gitmeyi istiyorum"

Kendi hedeflerinden de bahseden Emirhan Topçu, "Genel olarak benim iki tane hedefim var. İlki gerçekten milli takıma gitmek. Çok fazla istiyorum milli takıma gitmeyi. İkinci olarak Rizespor'dan sonra direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum. Şu an gerçekten hedefimiz ve hedeflerimiz dediğim olaya daha çok konsantreyim" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu: İçeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizesporlu Emirhan Topçu: İçeride de dışarıda da sadece 3 puan için sahaya çıkacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement