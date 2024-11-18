Çaylı'da Rahvan At Yarışları Yapıldı

Spor

Ödemiş Belediyesi, Çaylı Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü Derneği ve Çaylı Mahalle Muhtarlığı işbirliği ile organize edilen Çaylı Rahvan At Yarışları'nın 38'incisi gerçekleştirildi.

Çaylı Mahallesi'nde bulunan at yarışı sahasında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 224 rahvan at farklı kategorilerde yarıştı.

Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü, AA muhabirine mahallelerinde rahvan at yarışının bir gelenek haline geldiğini belirterek, bu yılki yarışlara gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ikili tay, taze beşli ve kızlar kategorilerinde düzenledi.

Yarışma sonunda dereceye giren at sahiplerine kupa, Türk Bayrağı ve para ödülleri takdim edildi.