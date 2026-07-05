Cazgır Salih Bozan: Pehlivanlardan Anılara

Uzun yıllar er meydanında kispet giyerek mücadele eden Salih Bozan, artık Sarayiçi Er Meydanı'nda cazgır olarak pehlivanları maniler ve beyitlerle salavatlıyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Beğiş köyünden gelen 41 yaşındaki Bozan, AA muhabirine, 1999 yılında başladığı güreşi 2009'da yaşadığı sakatlık ve maddi imkansızlıklar nedeniyle bıraktığını söyledi.

Ustası, başcazgırlardan Şükrü Kayabaşı'nın yönlendirmesiyle cazgırlığa başladığını belirten Bozan, 15 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve Kırkpınar'da bu görevi yaptığını ifade etti.

Edirne'nin yağlı güreş için ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Bozan, "Bir Kırkpınar'a daha geldik. Edirne demek, Sarayiçi demek, yağlı güreşin anası, babası demek. Edirne sahasında güreş yapmak çok farklıdır. Cenabıallah bize bu sahada hem kispet giyip hem de cazgırlık yapmayı nasip etti. Ustalarımızın öğrettiği beyitler doğrultusunda bu mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Geçmişte pehlivanların maddi açıdan büyük zorluklar yaşadığını dile getiren Bozan, bugün belediyeler ve ağaların desteğiyle sporcuların daha iyi imkanlara kavuştuğunu kaydederek, "Bizden sonraki nesiller aynı sıkıntıları yaşamadığı için seviniyoruz." diye konuştu.

Bozan, Trakya halkının kendilerini yıllardır en iyi şekilde ağırladığını dile getirerek, başpehlivanlara altın kemer mücadelesinde başarı diledi.