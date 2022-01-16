Üye Girişi
ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz - Son Dakika

ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz

16.01.2022 14:53
ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda oynanacak Flammes Carolo maçı için yarın Fransa'ya gidecek.

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda oynanacak Flammes Carolo maçı için yarın Fransa'ya gidecek. Kulübün Başantrenörü Aziz Akkaya, "Rakibimiz uzunları fazla olan, tecrübeli bir takım ancak bizim onları yenecek gücümüz var. Turu getirecek, avantajlı bir skor almak istiyoruz" dedi.

EuroCup Women son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda oynanacak Flammes Carolo maçı için yarın Fransa'ya gidecek olan Çukurova Basketbol'da teknik ekip ve basketbolcular, tesislerdeki toplantıda bir araya geldi. Rakibin maç görüntülerinin izlendiği toplantı sonrası Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde antrenmana çıkan turuncu-lacivertliler, taktik ağırlıklı idmanda Carolo maçının provasını yaptı.'KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ'Zor bir deplasmana çıkacaklarını kaydeden Başantrenör Aziz Akkaya, "Son 3 maçımıza baktığınız zaman, çok sert maçlar oynayamadık. Bir de Covid sürecinden geçtiğimiz için takımımız yorgun. İlk maç bizim için çok önemli. Turu getirecek, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Mersin'e döndükten hemen sonra, Cumartesi günü rövanş maçına çıkacağız. Yoğun bir program var. Geniş bir kadroyuz. Tüm oyuncularımızdan faydalanmaya çalışacağız. Rakibimiz uzunları fazla olan, tecrübeli bir takım ancak bizim onları yenecek gücümüz var. Biz kupayı kazanmak istiyoruz. Herkes bunun farkında. İyi çalıştığımız düşünüyorum. Bu süreçte fazla antrenman yapamadık ama bu açığı bu sırada kapatmaya çalışacağız" diye konuştu.Akkaya, DeWanna Bonner'ın kadroya katılmasıyla ilgili olarak da "Kendisi uzun zamandır antrenman yapmış ama maç oynamamış. Bonner'la ilk maçımız olacak. Keşke beraber daha önce maç yapabilseydik. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Zaman içinde onu da oyun içine dahil edeceğiz" ifadesini kullandı. 19 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Charleville-Mézères kentindeki Caisse d' Epargne Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, YouTube/FIBA üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 22 Ocak günü saat 14.00'te Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

- Mersin
ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz
ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz
ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz
ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz
YORUMLAR
500

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Aziz Akkaya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz - Son Dakika Spor


Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti! Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti!         
14:50
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç yaşamını yitirdi         
10:31
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu Survivor'da Acun Ilıcalı sürgün kampını açıkladı, yarışmacılar şoke oldu         
09:07
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40
Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi         
16:04
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24

Son Dakika Haberleri
14:49 Yumrukların konuştuğu taksiciler kongresinde salon buz kesti!
14:40 Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor
14:33 TikTok yıldızının cinsel ilişki itirafı: Sevgilime, arkadaşlarımla olması için izin veriyorum
14:00 Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın adı da netleşiyor
13:58 Kiracısının kapısını baltayla parçalayan yaşlı adam, geri adım atmıyor
13:50 Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme!
13:29 Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan 19 Suriyeli sınır dışı edildi
13:15 Ünlü futbolcunun model eşi, yaptığı kazada hayatını kaybetti
12:55 Yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:41 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında çarşamba günü toplanacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 15:00:25. #1.11#
SON DAKİKA: ÇBK Başantrenörü Aziz Akkaya: Avantajlı bir skor almak istiyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement