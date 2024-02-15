ÇBK Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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ÇBK Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti

ÇBK Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 91-47 yenerek galibiyetini aldı.

15.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:17
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Salon: Kepez Turgut Özal Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Murat Arıkanlı, Serhat Dülker

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Bone 6, Henderson 20, Brown 4, Lucet 5, Özge Kavurmacıoğlu, Arzu Asiye Özdemir 2, Helin Boybeyi 6, Günesh Denise Karaoğlan 3, Hazal Çetin 1, Gonca Karataş, Niray Sena Aral

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 6, Williams 16, Kiss, Mabrey 17, Sinem Ataş 13, Melis Gülcan, Araujo 9, Derin Yaya 9, Holingsvorth 8, Kiss 4, Melis Gülcan 9

1. Periyot: 9-28

Devre: 25-46

3. Periyot: 67-41

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 91-47 yendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ÇBK Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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