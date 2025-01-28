FIBA Kadınlar Euroleague ikici etap 6. haftasında, ÇBK Mersin sahasında Fransa'nın Basket Landes takımını 74-67'lik skorla mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Jelena Tomic (Hırvatistan), Yasmina Alcaraz (İspanya), Veronika Varova (Çekya)
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Fauthoux 13, Carleton 23, Araujo 1, Rupert 12, Pelin Bilgiç 15, Sinem Ataş, Anderson 2, Şevval Akalan 5, Derin Yaya
Basket Landes: Pardon, Djekoundade 6, Djaldi-Tabdi 7, Geiselsoder 12, Slocum 16, Treffers 11, Ewodo 5, Macquet 2, Bussiere 3, Lacan 5
1. Periyot: 16-29 (Basket Landes lehine)
Devre: 40-48 (Basket Landes lehine)
3. Periyot: 56-53 (ÇBK Mersin lehine - MERSİN
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, Basket Landes'i Yendi - Son Dakika
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