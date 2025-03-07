ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u Farkla Yendi - Son Dakika
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ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u Farkla Yendi

ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol\'u Farkla Yendi

ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bodrum Basketbol'u 103-43 mağlup etti.

07.03.2025 15:55
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Bodrum Basketbol'u 103-43'lük skorla yendi.

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer Bor

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 16, Araujo 22, Derin Yaya 11, Sinem Ataş 24, Fauthoux 4, Beren Polen Höke 4, Pelin Derya Bilgiç 12, Ikra Durmaz 3

Bodrum Basketbol: Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 7, Azra Erçelik 5, Gizem Tüzün, Eslem Güler 3, Sıla Tunçdemir, Belçim Naz Şahinkanat 2, Elif Bati 4, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 9

1. Periyot: 21-7 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 45-14 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 75-29 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u Farkla Yendi - Son Dakika

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