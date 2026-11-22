ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u sahasında 101-58 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u sahasında 101-58 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu ÇBK Mersin'den Carla Leite olurken, Kayseri temsilcisi sahasındaki maçtan yenilgiyle ayrıldı.
İlyas KAPLAN/KAYSERİ,
SALON: Kadir Has Kongre ve Spor
HAKEMLER: Ahmet Murat Arıkanlı, Kamil Alok, Sait Nedim Çelik
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Gamze 6, Fair 14, Pelin 3, Merve, Melis 2, Elif 2, İnci, Kaur 12, Jones 15, Mompremier 4, Bengisu, Feray
ÇBK MERSİN: Leite 19, K. Erva 5, Jessica 5, Doğa 2, Büşra 7, Sinem 12, Azra, Beren 15, Iagupova 11, Diaby 15, Esra 10
1'İNCİ PERİYOT: 07-30
DEVRE: 25-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-78
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ÇBK Mersin'e 101-58 yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 19 sayıyla ÇBK Mersin'den Carla Leite oldu.
Kaynak: DHA
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