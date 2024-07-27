ÇBK Mersin, Natasha Howard, Yvonne Anderson ve Ilina Rupert'i transfer etti - Son Dakika
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Spor

ÇBK Mersin, Natasha Howard, Yvonne Anderson ve Ilina Rupert'i transfer etti

ÇBK Mersin, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Natasha Howard, Yvonne Anderson ve Ilina Rupert'i transfer etti. Natasha Howard, WNBA'de Dallas Wings'te forma giyerken Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda FIBA Avrupa Ligi kupası kazandı ve MVP seçildi. Yvonne Anderson ise Fenerbahçe'de FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı ve geçen sezonun 'yılın savunmacısı' seçildi. Ilina Rupert ise WNBA'de Atlanta Dream ve Avrupa'da Virtus Bologna formaları giydi ve Fransa Milli Takımı'nda da yer aldı.

27.07.2024 19:27
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin, Natasha Howard, Yvonne Anderson ve Ilina Rupert'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro yapılanmasına doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, WNBA'de Dallas Wings'te forma giyen, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda FIBA Avrupa Ligi kupası kazanan ve Kadınlar Basketbol Ligi play-off serisinde en değerli oyuncu (MVP) seçilen ABD'li uzun forvet pozisyonunda oynayan Natasha Howard ile yeni sezon için anlaşma sağlandı.

Transfer çalışmalarında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda FIBA Avrupa Ligi kupası kazanan ve geçen sezonun "yılın savunmacısı" olarak seçilen aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı'nda oynayan Yvonne Anderson ile 2024-2025 sezonu için anlaşıldı.

Geçen sezon WNBA'de Atlanta Dream, Avrupa'da Virtus Bologna oynayan ve Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen uzun forvet Ilina Rupert ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Natasha Howard, Yvonne Anderson ve Ilina Rupert'i transfer etti - Son Dakika

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