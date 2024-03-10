Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Burak Yılmaz, Sezer Bor, Burak Pehlivan
OGM Ormanspor: Sutton 19, Gökşen Fitik 17, Onyenwere 7, Dantas 23, Esra Ural Topuz 8, Katanic 3, Banu Şimşek 2
ÇBK Mersin: Mabrey 31, Derin Yaya 3, Copper 30, Williams 11, Kiss 10, Asena Yalçın, Sinem Ataş 4, Holingsvorth 2, Melis Gülcan 2
1. Periyot: 30-24
Devre: 47-45
3. Periyot: 61-69
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasının kapanış maçında ÇBK Mersin, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 93-79 yendi.
Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u 93-79 mağlup etti - Son Dakika
Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. Galatasaray liderliğini sürdürürken, 23. haftanın puan durumu açıklandı. 24. hafta maçları ise 17 Mart Pazar günü oynanacak.
Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor'a mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirterek, ligin bitimine kadar mücadele edeceklerini ve Süper Lig'de kalabilecek bir takım olduklarını söyledi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Gençlik Merkezi'ndeki Karate Kursu'nda eğitim alan 11 yaşındaki Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret ederek başarısını kutladı. Asya, sporcuya tavsiyelerde bulunarak başarılarının devamını diledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kamp yapacağı otele hareket etti. Beşiktaş'ın maç kadrosunda birçok önemli isim yer alırken, bazı oyuncular ise sakatlık veya ceza nedeniyle kafilede bulunmuyor.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermesi gerektiğini söyledi. Stoilov, oyuncuların ve takımın sürekli sıkı bir şekilde çalışması ve sahada sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren sporcular açıklandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Almıla Birçe Durukan kadınlarda Flöre Federasyon Kupası'nı, Mustafa Burak Çufadar ise erkeklerde kazandı. Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyon oldu.
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