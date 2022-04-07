ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya istifa etti

07.04.2022 21:04
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya istifa etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'a 75-67 yenilerek dördüncü olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya, görevini bıraktı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'a 75-67 yenilerek dördüncü olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya, görevini bıraktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akkaya'nın karşılaşmanın ardından yönetim kuruluna sunduğu istifasının kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aziz Akkaya'ya kulübümüze olan hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali ilk maçında İtalya'dan Umana Reyer'e 85-80 yenilmiş, üçüncülük maçında da Galatasaray'a 75-67 mağlup olmuştu.

YORUMLAR
500
Çukurova Basketbol Kulübü'nde Aziz Akkaya dönemi sona erdi Çukurova Basketbol Kulübü'nde Aziz Akkaya dönemi sona erdi Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

Mersin Yenişehir, Galatasaray, Aziz Akkaya, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
20:59 Aralarında devlet memurlarının da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:32 Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 21:11:41. #1.12#
SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Aziz Akkaya istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement