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Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu - Son Dakika

Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu

08.12.2021 12:14
Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu

MERSİN'de Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Nesibe Aydın maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

MERSİN'de Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Nesibe Aydın maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Tesislerde Başantrenör Olcay Orak nezaretindeki antrenman öncesinde kısa bir toplantı gerçekleştirildi. Ardından turnike atarak ısınan basketbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Ayak bileğindeki ağrı nedeniyle idmana katılmayan Tiffany Hayes ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Nesibe Aydın karşılaşmasının önemini vurgulayan Başantrenör Olcay Orak, "Hedeflerimiz doğrultusunda çıktığımız tüm maçları kazanmak istiyor ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtmamız halinde Mersin'e galibiyetle döneceğimize inanıyorum" dedi."GALİBİYET ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"Takımın en skorer isimlerinden Shavonte Zellous ise, "Tüm maçlarımıza kazanmak için çıkıyoruz. Nesibe maçına da bu ciddiyetle hazırlanıyoruz. İyi bir oyun sergileyip taraftarlarımıza ve kentimize galibiyet armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Cuma günü karayoluyla Ankara'ya gidecek olan Çukurova Basketbol, buradaki son taktik antrenmanın ardından maç saatini bekleyecek. 11 Aralık Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.


Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu
Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu
Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu
Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu
Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu
Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu
Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu
Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Mersin, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol, Ankara yolcusu - Son Dakika Spor


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