Cebini parayla doldurdu! Haaland'ın imza ücretini duyanlar kulaklarına inanamadı

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İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de bu sezon istatistikleri altüst eden Erling Haaland, büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

MAAŞINDAN DA FAZLA

Nike ile seneleği 20 milyon sterlinden anlaşma imzalayan Haaland'ın, 19,5 milyon sterlinlik senelik ücretini geride bıraktığı ifade edildi.

"DOĞANIN GÜCÜ"

Haaland'ı resmen açıklayan Nike, "9'un yeni dönemi. Erling Haaland doğanın gücü. Hazır mısın?" mesajıyla anlaşmayı duyurdu.

37 MAÇTA 42 GOL

Haaland, bu sezon Manchester City'de çıktığı 37 resmi maçta 42 gol attı. 26 lig maçında 28 gol, 6 Şampiyonlar Ligi maçında ise 10 gol kaydetti. Community Shield, EFL Cup ve FA Cup'ta çıktığı toplam 5 maçta ise 4 gol attı.