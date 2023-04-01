Cebini parayla doldurdu! Haaland'ın imza ücretini duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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Cebini parayla doldurdu! Haaland'ın imza ücretini duyanlar kulaklarına inanamadı

01.04.2023 12:43

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, dünyaca ünlü spor giyim firmasıyla dev bir sponsorluk anlaşmasının altına imza attı. Norveçli genç santrafor, yıllık 20 milyon sterlin (473 milyon Türk Lirası) kazanacak.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de bu sezon istatistikleri altüst eden Erling Haaland, büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

MAAŞINDAN DA FAZLA

Nike ile seneleği 20 milyon sterlinden anlaşma imzalayan Haaland'ın, 19,5 milyon sterlinlik senelik ücretini geride bıraktığı ifade edildi.

"DOĞANIN GÜCÜ"

Haaland'ı resmen açıklayan Nike, "9'un yeni dönemi. Erling Haaland doğanın gücü. Hazır mısın?" mesajıyla anlaşmayı duyurdu.

Paraları sayarken çok yorulacak! Haaland'ın sponsorluk anlaşmasından aldığı ücret dudak uçuklattı

37 MAÇTA 42 GOL

Haaland, bu sezon Manchester City'de çıktığı 37 resmi maçta 42 gol attı. 26 lig maçında 28 gol, 6 Şampiyonlar Ligi maçında ise 10 gol kaydetti. Community Shield, EFL Cup ve FA Cup'ta çıktığı toplam 5 maçta ise 4 gol attı.

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Son Dakika Spor Cebini parayla doldurdu! Haaland'ın imza ücretini duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cebini parayla doldurdu! Haaland'ın imza ücretini duyanlar kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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