Cebrail Gençoğlu Kick Boks Grand Prix Avrupa Kupası\'nda şampiyon oldu

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Kick boksta ülkemize defalarca madalya ve şampiyonluk kazandıran Cebrail Gençoğlu, bir kez daha ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çıkardı.

Bosna Hersek'te düzenlenen Kick Boks Grand Prix Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkan Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcusu Cebrail Gençoğlu, hem 63 kiloda hem de 69 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şampiyon sporcuyu tebrik ederek, "Bosna-Hersek'te düzenlenen, 20 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı Grand Prix Avrupa Kupası'nda 63 ve 69 kilogram serilerinde iki ayrı siklette şampiyon olan Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcumuz Cebrail Gençoğlu ve antrenörümüz Emre Şahin'i yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - ERZURUM