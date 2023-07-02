Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'tan San Antonio Spurs'a takaslandı - Son Dakika
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Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'tan San Antonio Spurs'a takaslandı

02.07.2023 09:56

NBA'de 2017 yılından bu yana Cleveland Cavaliers forması giyen Türk forvet Cedi Osman, San Antonio Spurs'a takaslandı. Takas sonucunda Cavaliers, Max Strus'u kadrosuna katarak 4 yıllık sözleşme imzaladı. Spurs ise Cedi Osman ve Lamar Stevens'ı kadrosuna kattı ve 2. tur draft hakkı elde etti. Cedi Osman'ın yeni takımında başantrenör olarak Gregg Popovic görev yapacak.

Basketbolun en değerli ligi olarak kabul edilen NBA'de 2017 yılından bu yana Cleveland Cavaliers forması giyen Türk forvet Cedi Osman takaslandı. 28 yaşındaki temsilcimizin yeni adresi San Antonio Spurs oldu.

NBA'de serbest oyuncu döneminin başlamasıyla birlikte takımlarda da hareketlilik hız kazandı. 3'lü takas paketi ile gerçekleşen takasta Cleveland Cavaliers – San Antonio Spurs ve Miami Heat arasında herkes kendi menfaatine gelen kazanımlar elde etti.

CEDİ OSMAN, SAN ANTONİO SPURS'TE

Yapılan takasta Cleveland Cavaliers, Miami Heat'ten Max Strus'u kadrosuna kattı. Cavaliers, Max Strus ile 64 milyon dolar karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Max Strus geçen sezon Heat'te 80 maçta 11.5 sayı – 3.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarına imza atmıştı.

Spurs ise Cedi Osman'ın yanı sıra Lamar Stevens'ı da kadrosuna katarken 2. tur draft hakkı da aldı.

Miami Heat ise Max Strus'u gönderirken 2. tur draft hakkı elde etti.

CEDİ OSMAN, CAVALİERS'TE 404 MAÇA ÇIKTI

NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman, 2017-18 sezonundan bu yana Cleveland Cavaliers forması giyiyordu. Tecrübeli oyuncu bu süreçte NBA'de 404 maça çıkarken 9.7 sayı – 3.0 ribaund – 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

Cedi Osman son olarak geçen sezon 8.7 sayı – 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

YENİ HOCASI GREGG POPOVİC OLACAK

Cedi Osman'ın yeni takımında ki yeni başantrenörü NBA'in yaşayan efsanesi Gregg Popovic olacak. Popovic 1996 sezonundan beridir San Antonio Spurs'ün başantrenörlüğünü yapıyor.

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