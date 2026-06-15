Ceferin'e Federasyonlardan Tepki - Son Dakika
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Ceferin'e Federasyonlardan Tepki

15.06.2026 00:36
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UEFA Başkanı Ceferin'in 48 takımlı Dünya Kupası eleştirisine 13 ülke federasyonu karşı çıktı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasının "tamamen ilgisiz" maçlara neden olduğu yönündeki yorumuna federasyonlardan tepki geldi.

Ceferin'in yeni formata yönelik eleştirisine karşı, 13 ülke federasyonu ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Ceferin'in yorumu nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşandığı ve söz konusu takımların da saygıyı hak ettiği vurgulandı.

Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Haiti, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır, Gana, Senegal, Fildişi Sahili ve Güney Afrika'nın destek verdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalifiye olan her ulus saygıyı hak eder. Yeşil Burun Adaları, Curaçao ve Özbekistan için FIFA Dünya Kupası'na katılmak, tarihi bir başarıyı ve nesiller boyu paylaşılan bir rüyanın gerçekleşmesini temsil etmektedir. Futbol, seçkin bir gruba ait değil, Dünya Kupası farklı kültürleri, tarihleri ve futbol yolculuklarını bir araya getirdiği için dünyadaki en büyük futbol organizasyonu."

Kaynak: AA

Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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