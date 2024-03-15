Çekmeköy Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde Kadın Spor Merkezi Açtı

Çekmeköy Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa ettiği yeni kadın spor merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Sağlıklı bir toplumun oluşması için ilçe genelinde yaptığı çalışmalar ile spor ve sporcuya desteklerini sürdüren Çekmeköy Belediyesi'nin, Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa ettiği Adnan Menderes Kadın Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Arslan, meclis üyeleri ve çok sayıda Çekmeköylü vatandaş katıldı.
Adnan Menderes Kültür Merkezi içerisine kadınların kullanımına özel inşa edilen merkezde alanında uzman antrenörler eşliğinde fitness hizmeti sunulacak. Cuma günleri hariç haftanın 6 günü 09.00-21.00 saatleri arasında Çekmeköylü vatandaşlara hizmet verecek tesise kayıt işlemleri kimlik kartı birlikte bizzat müracaat ile gerçekleştirilecek. Tesiste kayıtlar 18 Mart Pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacak.
Açılış töreninde selamlama konuşmasını yapan ve programa katılan kadınlara seslenen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Emekleriniz mücadeleniz alın teriniz çok, Rabb'im her birinizden razı olsun. Sizin bu emeğinize karşı böyle hizmetleri yaparak sizleri mutlu memnun edebiliyorsak bunun için de Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu tesislerimizde büyüklerimizin ismini yaşatırken hizmetlerimize de devam ediyoruz. Hanım kardeşlerimizin salonumuzu deneyimlesin, görsünler diye burada bir ay ücretsiz spor eğitimi vereceğiz. Beğenirseniz devam edin. Çok güzel bir tesis açtık. Yapımında emeği geçen kardeşlerimden Allah razı olsun. Önümüzdeki haftada yine park ve tesis açılışlarımız var. Önemli bir açılışımızı da bu Pazar günü yapacağız. Taşdelen Kavşağı'nın bakanlığımıza yaptırdığımız bir ayağını, önemli bir hizmeti açıyoruz" dedi. - İSTANBUL
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