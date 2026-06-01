Çekya, 20 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Geri Dönüyor

01.06.2026 11:24
Çekya, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı başardı ve Meksika'da mücadele edecek.

En son 2006 yılında düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Çekya, 20 yıllık hasrete son noktayı Meksika'da koyacak.

Ev sahibi Meksika'nın yanı sıra Güney Afrika ve Güney Kore ile birlikte A Grubu'nda yer alan Çekya'nın kupaya katılma serüveni, dikkat çeken oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

10. kez Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan Çekya, kupada üçüncü kez farklı ülke adıyla mücadele edecek.

1930-1994 yıllarında Çekoslovakya, 1998-2014 yıllarında Çek Cumhuriyeti adıyla Dünya Kupası'na katılan ülke, 2026'da ise Çekya adıyla turnuvada boy gösterecek.

Çekler, Avrupa Elemeleri'nde grubunu 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle Hırvatistan'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak play-off etabına yükseldi.

Play-off yarı finalinde İrlanda'yla oynanan müsabakada 2-0 geriye düşmesine rağmen 27 ve 86. dakikalarda bulduğu gollerle müsabakayı uzatmalara ve penaltılara götüren Çekya Milli Takımı, penaltılarda rakibini saf dışı bırakırken, play-off finalinde de Danimarka'yı yine penaltılarla geçerek 2026 Dünya Kupası'nda oynamaya hak kazandı.

Çekya, 2026 biletini şu sonuçlarla aldı:

Grup maçları

Çekya-Faroe Adaları: 2-1

Cebelitarık-Çekya: 0-4

Çekya-Karadağ: 2-0

Hırvatistan-Çekya: 5-1

Karadağ-Çekya: 0-2

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Çekya: 2-1

Çekya-Cebelitarık: 6-0

Sıra

TakımOGBMAYAv.P
1

Hırvatistan87102642222
2

Çekya85121881016
3

Faroe Adaları8404119212
4

Karadağ8305817-99
5

Cebelitarık8008328-250

Play-off'lar

Çekya-İrlanda: 2-2 (4-3 Penaltılar)

Çekya-Danimarka: 2-2 (3-1 Penaltılar)

Öne çıkan oyuncuları

Teknik direktörlüğünü 74 yaşındaki Miroslav Koubek'in yaptığı Çekya, tecrübeli antrenörün idaresinde Dünya Kupası öncesinde sadece İrlanda ve Danimarka ile oynanan play-off maçlarına çıktı.

Koubek'in Dünya Kupası için kuracağı kadronun hücum hattında Bundesliga'da forma giyen Patrik Schick ve Adam Hlozek ön plana çıkıyor.

Çekya'nın kadrosunda Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da oynayan Tomas Soucek ile Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'da görev yapan Pavel Sulc da yer alıyor.

Dünya kupası geçmişi

9 kez Dünya Kupası'nda oynayan Çekya, 33 karşılaşmada sahaya çıktı.

Dünya Kupası kariyerinde 12 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Çekya, iki kez de kupada final oynama başarısı gösterdi. İlk finalini kupaya katıldığı ilk yıl olan 1934'te İtalya'da gerçekleştirilen organizasyonda ev sahibine 2-1 yenilen Çekya, 1962'de de finalde Brezilya'ya 3-1 kaybetti. Çekya, Dünya Kupası tarihindeki en önemli başarılarından birini ise 1958 yılında Arjantin'i 6-1 yenerek elde etti.

Çekya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934: Final

1938: Çeyrek final

1954: İlk tur

1958: İlk tur

1962: Final

1970: İlk tur

1982: İlk tur

1990: Çeyrek final

2006: İlk tur

Dünya Kupası geniş kadrosu

Kaleci: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prag), David Jurasek (Slavia Prag), Ladislav Krejci (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zeleny (Sparta Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta saha: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Slavia Prag), Hugo Sochurek (Sparta Prag), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Lyon), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prag), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Maç takvimi

Çekya'nın TSİ maç programı şöyle:

12 Haziran Cuma:

05.00 Güney Kore-Çekya (Guadalajara Stadı)

18 Haziran Perşembe:

19.00 Çekya-Güney Afrika (Atlanta Stadı)

25 Haziran Perşembe:

04.00 Çekya-Meksika (Mexico City Stadı)

Kaynak: AA

