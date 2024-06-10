Çekya, Kuzey Makedonya'yı 90+8'de bulduğu penaltı golüyle mağlup etti - Son Dakika
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Çekya, Kuzey Makedonya'yı 90+8'de bulduğu penaltı golüyle mağlup etti

Çekya, Kuzey Makedonya\'yı 90+8\'de bulduğu penaltı golüyle mağlup etti

Türkiye'nin EURO 2024'teki rakiplerinden Çekya, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 90+8'de bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Çekya, 60. dakikada öne geçti, ancak Kuzey Makedonya eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarında atılan penaltı golüyle Çekya galip geldi.

10.06.2024 23:45
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Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Çekya, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 90+8'de bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Çekya Milli Takımı, Hradec Kralove şehrinde bulunan Malsovicka Arena'daki hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.

Çekya, 60. dakikada Patrik Schick'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kuzey Makedonya, 65. dakikada Isnik Alimi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Çekya, 90+8'de Antonin Barak'ın penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çekya, Kuzey Makedonya'yı 90+8'de bulduğu penaltı golüyle mağlup etti - Son Dakika

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