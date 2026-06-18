Çekya ve Güney Afrika 1-1 Beraberlik

2026 Dünya Kupası A Grubu'nun 2. haftasında Çekya, Güney Afrika ile 1-1 berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası A Grubu'nun 2. haftasında Çekya ile Güney Afrika, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı kaşıya geldi. ABD'li hakem Tori Penso'nun yönettiği mücadelenin 6. dakikasında Michal Sadilek'in attığı golle Çekya 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 83. dakikada Güney Afrika'nın kazandığı penaltıda beyaz noktanın başına geçen Teboho Mokoena, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla, 1 puanla Çekya üçüncü sırada, aynı puanla Güney Afrika da son sırada yer aldı.

Grubun bir sonraki haftasında Çekya, Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL