Celil Yüksel: Milli Takım Hayalim

SAMSUNSPOR'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, "Her Türk çocuğunun hayali Milli Takım formasını giymektir. Benim de en büyük hayallerimden biri bu. İnşallah A Milli Takım formasını giymek nasip olur. Yeni hocamızla birlikte eksiklerimin üzerine daha çok çalışıp inşallah A Milli Takım formasını giymek istiyorum" dedi.

Hollanda kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, sakatlığının ardından yeniden formasına kavuşma sürecini, A Milli Takım hedefini, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki çalışmaları ve yeni sezon beklentilerini değerlendirdi. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde hazırlıkların çok iyi gittiğini belirten Celil Yüksel, "Hocamız göreve geldiği ilk günden itibaren bizden ne istediğini çok net şekilde anlattı. Özellikle orta saha oyuncularından beklentilerini açıkça ortaya koydu. Biz de orta saha oyuncuları olarak istenilenleri en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Umarım bunu sezon boyunca daha başarılı bir şekilde devam ettiririz" diye konuştu.

'MAÇIN EN ZOR ANLARINDA BENİ AYAKTA TUTAN MOTİVASYON, SAMSUNSPOR ARMASI İÇİN MÜCADELE ETMEK OLUYOR'

Kendisini daha fazla geliştirerek A Milli Takım formasını giymek istediğini belirten Celil Yüksel, "Öncelikle sakatlık, bir futbolcunun yaşamak istemeyeceği bir durum. Sonuçta her futbolcunun korktuğu bir süreç. Çok şükür benim sakatlığım uzun sürmedi. Kısa bir süreydi ama sahadan uzak kalınca futbolu ne kadar çok özlediğinizi daha iyi anlıyorsunuz. Tatilde bile futbolu özlüyoruz. Ben de bir an önce sahaya dönüp, elimden geleni vermek istiyordum. Bu süreç bana en çok sabrı öğretti. Aslında mücadele etmekten zevk alıyorum. Bu benim karakterimde var. Antrenmanda da maçta da her zaman hırslı ve mücadeleciyim. Kaybetmeyi hiç istemiyorum. Maçın en zor anlarında beni ayakta tutan motivasyon ise takım arkadaşlarım, kendim ve taşıdığım Samsunspor arması için mücadele etmek oluyor. Her Türk çocuğunun hayali Milli Takım formasını giymektir. Benim de en büyük hayallerimden biri bu. Alt yaş gruplarında forma giyme şansı buldum. İnşallah A Milli Takım formasını giymek de nasip olur. Kendimi geliştirmem gereken yönler olduğunu biliyorum. Yeni hocamızla birlikte eksiklerimin üzerine daha çok çalışıp inşallah A Milli Takım formasını giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARLARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN'

Samsunspor'un artık tecrübeli oyuncularından biri olarak adaptasyon süreçlerinde yardımcı olmaya çalıştığını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Hayatın her alanında rekabet çok önemli. İnsanın kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Yeni arkadaşlarımız da çok cana yakın ve sıcak insanlar. Biz de onları en iyi şekilde karşılamaya çalıştık. Hem bu şehrin çocuğu hem de Samsunspor'un artık tecrübeli oyuncularından biri olarak adaptasyon süreçlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rekabetin hem bireysel gelişimimize hem de takımımızın başarısına katkı sağlayacağına inanıyorum. Aldığım süre bir dakika da olsa, doksan dakika da olsa elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum. Hem bu şehrin çocuğu hem de Samsunspor formasını giyen bir futbolcu olarak büyük bir sorumluluk hissediyorum. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Biz içeride de dışarıda her maça kazanmak için çıkıyoruz. Biz içeride, onlar dışarıda sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz."