Celta Vigo, Rafael Benitez ile yollarını ayırdı

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, 63 yaşındaki İspanyol teknik direktör Rafael Benitez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Celta Vigo, Real Madrid'e 4-0'lık skorla mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Celta Vigo, tecrübeli teknik direktör Rafael Benitez ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Benitez'e çalışma süresi içinde gösterdiği ilgi, çalışma ve profesyonellik için teşekkür edilerek, kariyerinin geri kalanı için başarılar dilendi.
Celta Vigo, ligde oynadığı 28 maçta topladığı 24 puanla 17. sırada bulunuyor. - İSTANBUL
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