Celta Vigo, Rafael Benitez ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Celta Vigo, Rafael Benitez ile yollarını ayırdı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo, 8,5 aydır görev yapan teknik direktör Rafael Benitez ile beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle yollarını ayırdı. Benitez, Temmuz 2023'te Celta Vigo'nun başına geçmişti. Takım, son maçında Real Madrid'e 4-0 yenilmişti.

12.03.2024 17:39  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Celta Vigo, teknik direktör Rafael Benitez ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 8,5 aydır görev yapan İspanyol teknik adam ile beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

Liverpool, Inter, Chelsea ve Real Madrid gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarını çalıştıran 63 yaşındaki Benitez, Temmuz 2023'te Celta Vigo'nun başına geçmişti.

La Liga'da 24 puanla 17. sırada yer alan Celta Vigo, son olarak milli futbolcu Arda Güler'in de gol attığı maçta Real Madrid'e 4-0 yenilmişti.

Kaynak: AA

Rafael Benitez, Real Madrid, İspanya, Futbol, Vigo, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Celta Vigo, Rafael Benitez ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye'nin ilk kadın dağ rehberi İsmet İnan Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
    18:23 Türkiye'nin ilk kadın dağ rehberi İsmet İnan Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

    Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi. İşine ve dağlara aşık biri olarak tanınan İnan, Amasya Sultan II. Beyazid Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Memidede Mezarlığı'na defnedildi.

  • Bursaspor Kulübü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti
    18:03 Bursaspor Kulübü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti

    Bursaspor Kulübü yöneticileri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti ve hediye takdim etti.

  • Sakaryaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
    17:59 Sakaryaspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı. Dino Ndlovu takımla çalışırken, İsaac Donkor sakatlığı nedeniyle idmana katılamadı. Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Ligde 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Sakaryaspor, 44 puanla 4. sırada yer alıyor.

  • Kocaelispor Yönetimi Başarısızlık Durumunda Görevi Bırakacak
    17:57 Kocaelispor Yönetimi Başarısızlık Durumunda Görevi Bırakacak

    Kocaelispor'un basın sözcüsü Tuncay Arıcan, takımın başarısızlığı halinde yönetim kurulunun sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurul kararı alarak görevi bırakacağını açıkladı. Ancak Arıcan, bugün takıma sahip çıkma günü olduğunu ve yönetimin mücadeleci bir şekilde görevinin başında olduğunu belirtti.

  • Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda King Berkay Birinci Oldu
    17:54 Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda King Berkay Birinci Oldu

    Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda, Ali Murat Şen'e ait 'King Berkay' isimli at birinci oldu. Yarışı, Özgecan Aslan'ın ailesi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da izledi. Tören sonrasında anne Songül Aslan, at sahibi Ali Murat Şen adına kupayı Kıvılcım Şen'e verdi. Baba Mehmet Aslan, yarışı kazanan at ve sahibini tebrik etti ve kadına şiddetin son bulmasını umut ettiğini belirtti.

  • Türkiye'nin ilk kadın dağ rehberi İsmet İnan son yolculuğuna uğurlandı
    17:46 Türkiye'nin ilk kadın dağ rehberi İsmet İnan son yolculuğuna uğurlandı

    Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi.

  • Fode Koita'dan Sivassporlu taraftarlara destek çağrısı
    17:22 Fode Koita'dan Sivassporlu taraftarlara destek çağrısı

    Sivasspor'un forvet oyuncusu Fode Koita, Adana Demirspor maçına odaklandıklarını ve taraftardan destek istediklerini belirtti. Koita, performansının günden güne arttığını ve takıma daha fazla yardımcı olmak istediğini söyledi. Kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek beklediklerini vurgulayan Koita, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteklerini sürdürmelerini istedi.

  • RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattı
    17:19 RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo'yu kadrosuna kattı

    RAMS Başakşehir, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Paços de Ferreira forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Matchoi Djalo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Djalo, bu sezon 23 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:37 Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
15:56 Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı Açıklama geldi Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı? Açıklama geldi
15:31 ABD’de iki kadın, bir adamın parasını çekebilmek için cesetle bankaya gitti ABD'de iki kadın, bir adamın parasını çekebilmek için cesetle bankaya gitti
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 18:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: Celta Vigo, Rafael Benitez ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement