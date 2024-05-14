Celtics, Cavaliers'ı yendi ve seride 3-1 öne geçti - Son Dakika
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Celtics, Cavaliers'ı yendi ve seride 3-1 öne geçti

Celtics, Cavaliers\'ı yendi ve seride 3-1 öne geçti

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 109-102 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi. Jayson Tatum'ın 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galip gelen Celtics'te Jaylen Brown ve Jrue Holiday da önemli katkı sağladı. Diğer bir maçta ise Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks'e karşı 14 sayı geriden gelerek 100-96 kazandı ve seride durumu 2-2 yaptı.

14.05.2024 09:51
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 109-102 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Cavaliers'a konuk olan Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansıyla serinin 4. maçından galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt ve Jrue Holiday 16 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Donovan Mitchell'ın forma giymediği mücadelede Cavaliers adına Darius Garland 30 sayı, 7 asist, Evan Mobley ve Caris LeVert ise 19'ar sayıyla oynadı.

Thunder deplasmanda kazandı

Batı Konferansı yarı final 4. maçında Dallas Mavericks'e konuk olan Oklahoma City Thunder, 14 sayı geriden gelerek 100-96 kazandı ve seride durumu 2-2 yaptı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Chet Holmgren 18 sayı, 9 ribaunt, 4 blokla galibiyete katkı sağladı.

Normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Mavericks'te PJ Washington 21 sayı, 12 ribaunt ve Derrick Jones Jr 17 sayı, 4 blok üretti.

Kaynak: AA

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