Celtics, Cavaliers'ı yenerek finale çıktı - Son Dakika
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Celtics, Cavaliers'ı yenerek finale çıktı

Celtics, Cavaliers\'ı yenerek finale çıktı

Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı 113-98 yenerek Doğu Konferansı yarı final serisini 4-1 kazandı ve finale adını yazdırdı. Jayson Tatum'ın etkili performansıyla Celtics, üst üste üçüncü kez konferans finaline çıktı. Celtics, konferans finalinde New York Knicks–Indiana Pacers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Öte yandan, Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder'ı 104-92 yenerek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-2 öne geçti.

16.05.2024 10:03
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 113-98 yenen ve seriyi 4-1 kazanan Boston Celtics, finale adını yazdırdı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. All-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 25 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performansıyla seriyi kazanan Celtics, üst üste üçüncü kez konferans finaline çıkma başarısını gösterdi.

Celtics'te Al Horford 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, Derrick White 18 sayı, 6 asist, Jrue Holiday 13 sayı, 4 asist, 3 ribauntla oynadı.

Cavaliers'ta Evan Mobley 33 sayı, 7 ribaunt, Marcus Morris 25 sayı, 3 ribaunt, Max Strus 12 sayı, 9 asist, 7 ribauntla mücadele etti.

Celtics, konferans finalinde New York Knicks– Indiana Pacers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Mavericks, seride 3-2 öne geçti

Batı Konferansı yarı final 5. maçında Dallas Mavericks, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 104-92 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Mavericks'te Luka Doncic 31 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk performansıyla "triple double" yaptı. Derrick Jones Jr 19 sayı, Kyrie Irving 12 sayı, 4 asist, Dereck Lively 11 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Chet Holmgren 13 sayı, 4 ribaunt, Jalen Williams ve Luguentz Dort, 12'şer sayı kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Celtics, Cavaliers'ı yenerek finale çıktı - Son Dakika

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