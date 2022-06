Cem Bölükbaşı, Ata Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi

Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı , "Babamla bir anlaşmamız vardı. 'Eğer notların iyiyse istediğin kadar oyun oyna' diyordu. Ancak notlar düşerse, gittikçe azalacaktı süre. O yüzden ben de çalışabildiğim zamanlarda sonuna kadar çalıştım. O yüzden ikisi de bir arada güzel gitti" dedi.

Esporda kazandığı şampiyonlukların ardından profesyonel yarış kariyerine adım atan Cem Bölükbaşı, Ata Koleji öğrencileriyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Genç pilot, öğrencilerden gelen soruları yanıtlarken, onlara tavsiyelerde de bulundu. Cem Bölükbaşı'nın söyleşisine Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, Cemal Demirören, Ata Koleji Genel Müdürü M. Fahrettin Eldek ve öğrenciler katıldı.

Kariyeri hakkında bilgiler veren Cem Bölükbaşı, "Espordan Formula 2'ye geçen ilk pilotum. Hızlı, farklı bir geçiş oldu. Her ne kadar simülasyon gerçek yarışa benziyor tabii ki ama simülasyonda yaptığınız işleri; pistteki hız olsun, yarışmalar olsun sanal ortamda daha güvenli ve rahat. Sonuçta tek tuşla yeniden başlayabiliyorsunuz. Sonsuz deneme hakkınız var. Hız hissiyatı çok farklı. Formula aracına binince hızlanma, frenleme tabii ki çok daha farklı" diye konuştu."İLK KULLANDIĞIM ARABALARDAN BİR TANESİ YARIŞ ARACIYDI"Kullandığı ilk arabalardan bir tanesinin yarış aracı olduğunu söyleyen genç pilot, "2019 yılının sonunda Borusan Otomotiv ile temasa geçtik. Levent ağabey, simülasyonda bu kadar iyiysen gerçek araçta ne yapabilirsin demişti. Davet ettiler. Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Senin de yarışmanı isteriz dediler. Ben ehliyetimi 2018 yılının sonuna doğru almıştım. Biraz geç almıştım. O zamanlar pek arabada sürmüyordum açıkçası. Tamam katılalım dedik. O yüzden benim de ilk sürdüğüm arabalardan bir tanesi yarış arabası oldu. Öyle başladı. Sıralamada 3'üncü, yarışta 5'inci olunca dediler ki bir yarışa daha çık dediler. Orada da podyuma çıktık, 2'nci olduk. Sonra 2020 yılında tam sezon bizle yarış deyince aslında ilk olarak orada başladı. Sonra 2021'de Formula'ya geçiş oldu" ifadelerini kullandı."2020 YILINDA 500 SAATE YAKIN ZAMANIM SPOR SALONUNDA GEÇMİŞ"2020 yılında yaklaşık 500 saatinin spor salonunda geçtiğini belirten Cem Bölükbaşı, "Pandemi olduktan sonra gerçek yarışların çoğu simülasyona döndü. Simülasyon yarışlarına katılmaya başladılar. O yüzden Formula pilotlarıyla yarışma şansı oldu benim için. Evde yarışırken, işin fiziksel ve spor kısmı aynı olmuyor. Ben ilk Formula aracına oturduğumda 2019 ya da 2020 sonunda bir kez daha teste gittim. 2 günlük antrenman ayarlamışlardı bana. 75 tur falan atılıyor. Ben 3, 5 tur attıktan sonra gerçekten çok yorulmuştum. O yüzden böyle 3, 5 turdan sonra pite gelip, dinlenip sonra 3, 5 tur daha... Öyle geçmişti. Sonra devamında 1 sene boynunca hesaplamıştık onu. 2020 yılı boyunca 500 saate yakın spor salonunda zamanım geçmiş. O yüzden orada biraz farkı kapatmam gerekti. Her ne kadar spor salonunda çalışsan da gerçektekiyle aynı olmuyor. O yüzden alışılmışın dışında hareketler yapılıyor. Ama aracın içine oturmak en büyük antrenman. O yüzden insan biraz da yarıştıkça alışıyor" dedi."SİMÜLASYONDAN FORMULA 2'YE GEÇEN İLK PİLOTUM " Formula 1 ve Formula 2 arasındaki farkları da anlatan Bölükbaşı, "Şu ana kadar simülasyondan Formula 2'ye geçen ilk pilot oldum. Formula 1 en hızlısı. Formula 2 tabii ki biraz daha yavaş. Formula 1'de 350-360 kilometrelere çıkıyorsa, biz Formula 2'de 320, 330 süratler oluyor. Beygirimiz biraz az oluyor. Genel olarak biraz daha küçük ve biraz daha yavaş. Zaten Formula 4'ten başlayarak araçlar büyüyor. Ancak Formula 4'te araçlar çok hızlı" şeklinde konuştu."3 TAKIMLI BİR LİDERLİK MÜCADELESİ OLURSA ÇOK GÜZEL OLUR"Formula 1'de son yarışlarda Red Bull'un öne çıktığını dile getiren Cem Bölükbaşı, şöyle konuştu: " Ferrari başta daha önde gözüküyordu ama özellikle son birkaç yarışta Red Bull stratejiyle öne geçti. Hem de aracı geliştirip, şu an Ferrari'den bir tık daha iyi bir araca sahip. Bakü 'de özellikle uzun düzlüklerle beraber Red Bull'un güçlü olacağına inanıyorum. Sıralamada Leclerc pole pozisyonunu alır diye düşünüyorum ama yarışı Red Bull'un kazanacağını düşünüyorum. Ancak birkaç yarışa Mercedes de şampiyonluk yarışına katılacaktır. 3 takımlı bir liderlik mücadelesi olursa çok güzel olur." "BABAM NOTLARIN İYİ OLURSA, İSTEDİĞİN KADAR OYUN OYNAYABİLİRSİN DİYORDU"Okul ve oyunu aynı anda nasıl götürdüğü ile gelen bir soru üzerine, Cem Bölükbaşı şu ifadeleri kullandı: "Babamla bir anlaşmamız vardı. 'Sınav notlarını, dersleri etkilemediği sürece ve üniversite sınavındaki hedefimizi yaptığın sürece, bilgisayar oynamaya devam edebilirsin' diyordu. Eğer notların iyiyse istediğin kadar oyna diyordu. Ancak notlar düşerse, gittikçe azalacaktı süre. O yüzden ben de çalışabildiğim zamanlarda sonuna kadar çalıştım. O yüzden ikisi de bir arada güzel gitti."ERDOĞAN DEMİRÖREN'DEN BÖLÜKBAŞI'NA PLAKET

Söyleşinin ardından Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Demirören, genç pilota plaket takdim etti. Cem Bölükbaşı da Erdoğan Demirören'e davetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

