Formula 2 Dünya Şampiyonası 'nda Charouz takımı adına mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı , Azerbaycan 'da düzenlenen sezonun 6. ayağındaki sprint yarışına, son turda karıştığı kaza nedeniyle veda etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Cem Bölükbaşı, F2 Azerbaycan sprint yarışını tamamlayamadı - Son Dakika

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