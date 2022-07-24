Cem Bölükbaşı, F2 Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı - Son Dakika
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Cem Bölükbaşı, F2 Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı

24.07.2022 18:57
Cem Bölükbaşı, F2 Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 (F2) Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı.

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 (F2) Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı.

Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen yarışta Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, arka sıralardan götürdüğü mücadelenin son bölümünde pite gelerek yarışı bıraktı.

Yarışta, DAMS takımından Japon Ayumu Iwasa birinci, ART GP ekibinden Fransız Theo Pourchaire ikinci, takım arkadaşı Danimarkalı Frederik Vesti ise üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 10. yarışı Macaristan Grand Prix'si, 29-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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F1 Fransa Grand Prix'sini Verstappen kazandı F1 Fransa Grand Prix'sini Verstappen kazandı Cem Bölükbaşı, Fransa'daki F2 sprint yarışında 15. oldu Cem Bölükbaşı, Fransa'daki F2 sprint yarışında 15. oldu
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Fransa Grand Prix, Cem Bölükbaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cem Bölükbaşı, F2 Fransa Grand Prix'sini tamamlayamadı - Son Dakika

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