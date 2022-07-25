Cemali Sertel, Antalyaspor'da

Geçen sezonu Çaykur Rizespor 'da kiralık geçiren ve gelecek sezon turuncu-lacivertli takımla sözleşmesi bitecek olan Cemali Sertel, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini uzattı ve Antalyaspor'a kiralandı. Cemali, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 30 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Sertel, sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor'un Almanya kampına katılacak.

Kaynak: DHA

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